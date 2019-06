Mondiali Donne, fidanzato Laura Giuliani: "Niente sesso prima delle gare"

"Se quando raggiungero' Laura in Francia faremo 'astinenza' sessuale oppure no? Quando saro' li' lascero' Laura concentrata, e' il mister che decide, le ragazze staranno insieme tra loro per rimanere piu' concentrate". Cristian Cottarelli, fidanzato del portiere della nazionale femminile Laura Giuliani, e lui stesso portiere di calcio, oggi a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, ha raccontato come sia la numero 1 dell'Italia in privato.

Negli appuntamenti sportivi decisivi come questo mondiale c'e' chi dice che dal punto di vista sessuale gli atleti dovrebbero fare 'astinenza' e chi invece crede che fare del sesso aiuti le prestazioni in campo. Lei e la sua compagna, dunque, siete piu' per 'l'astinenza'? "Si', diciamo di si". Non e' allora che sotto sotto spera che la nazionale venga eliminata il prima possibile cosi' da poter rivedere liberamente la sua fidanzata? "No, no, piu' le ragazze vanno avanti e meglio e'. Sara' piu' bello quando lei tornera'", ha spiegato a Un Giorno da Pecora il fidanzato di Laura Giuliani. Come vi siete conosciuti con la numero 1 della nazionale? "Tramite un'amica comune, e quotidianamente condividiamo la passione per il calcio, di cui parliamo molto anche a casa".

LAURA GIULIANI (Lapresse)



Mondiali Donne, il fidanzata di Laura Giuliani: "Buffon è il suo mito"

E' vero che il mito di Laura e' Gianluigi Buffon? "Si', Laura lavora quotidianamente per ricalcare le orme del suo mito. E anche come personalita' e comunicazione con la squadra ricorda proprio Buffon, visto che cerca sempre di essere tranquilla e punto di riferimento della squadra". C'e' chi l'ha gia' definita il miglior portiere del mondiale."E' un po' presto per dirlo ma e' partita bene...". Visto che siete entrambi portieri, vi capita mai di giocare a chi para meglio a casa? "Si'. Giochiamo usando la finestra come porta, e qualche volta si mettono in mezzo pure i nostri gatti. Di solito vinco io - ha scherzato a Rai Radio1 Cottarelli - ma questo non diteglielo". Da quanti anni convivete? "Da 7 anni, lei ne aveva 19 quando siamo andati a convivere". Qual e' il nomignolo affettuoso che le ha dato? "Io la chiamo pesciolina e lei mi chiama sbirulo". Perche' proprio 'pesciolina'? "Perche' le piace imitare i versi degli animali, mi fa molto ridere e la prendo spesso in giro per questo". Quando la raggiungera' in Francia? "Si', partiro' giovedi' per seguirla nella seconda e nella terza partita".