Mondiali Nuoto 2019, 4X200 sl uomini strepitosa. Quadarella, finale 800. MONDIALI NUOTO 2019 NEWS

MONDIALI NUOTO 2019, 4X200 SL: AZZURRI FINALE COL MIGLIOR TEMPO. E PASS OLIMPICO

Finale mondiale e qualificazione olimpica per gli azzurri della staffetta 4x200 stile libero maschile ai Mondiali di nuoto 2019. Alla rassegna iridata di Gwangju Filippo Megli (1'46"79), Matteo Ciampi (1'46"42), Stefano Ballo (1'45"66) e Stefano Di Cola (1'46"10) si qualificano con il primo tempo di 7'04''97 che vale anche il pass per i Giochi di Tokyo 2020. Alle spalle dell'Italia hanno chiuso Russia e Stati Uniti (7'05"28 e 7'06"86). In finale ci saranno molti cambi in tutte le squadre e tra gli azzurri entrerà Gabriele Detti.

Mondiali Nuoto 2019, Quadarella finale 800 stile libero. MONDIALI NUOTO 2019 NEWS

Simona Quadarella si è qualificata per la finale degli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. La ventenne romana, già oro nei 1500 stile libero in questa rassegna iridata, ha vinto la sua batteria in 8'20"86 'ultima batteria è più veloce e firma i primi tre tempi delle eliminatorie. La statunitense Leah Smith tocca in 8'17"23, avanti di 19 centesimi alla connazionale 22enne Katie Ledecky (8'177''42), imbattuta sulla distanza dalle Olimpiadi del 2012 e primatista mondiale. Terza la 18enne australiana Ariarne Titmus in 8'19"43. Eliminata Giulia Gabbrielleschi, 14esima in 8'35"03.

Mondiali Nuoto 2019, Margherita Panziera 200 dorso sognando la medaglia. MONDIALI NUOTO 2019 NEWS

Nei 200 dorso dei Mondiali di nuoto 2019 avanza alle semifinali Margherita Panziera in 2'08"51, terzo tempo delle batterie. Il miglior tempo è della 17enne americana Regan Smith in 2'06"01.

Mondiali Nuoto 2019, Elena Di Liddo avanti. Burdisso, Dotto e Vergani out. MONDIALI NUOTO 2019 NEWS

Ai Mondiali di nuoto 2019 Elena Di Liddo ha superato le qualificazioni dei 50 farfalla col settimo tempo di 26"03 (miglior crono della svedese Sarah Sjoestroem in 25"39. Si fermano nelle batterie dei 100 farfalla il campione europeo Piero Codia col 26esimo tempo di 53"09 e Federico Burdisso col 19esimo tempo di 52"65. Nei 50 stile libero eliminati Luca Dotto e Andrea Vergani, rispettivamente 29esimo in 22"48 e 34esimo in 22"56.

PALLANUOTO: MONDIALI, SETTEROSA K.O. CON LA RUSSIA E CHIUDE SESTO

Il Setterosa chiude il Mondiale di pallanuoto al sesto posto. A Gwangju le azzurre di Fabio Conti, vice campionesse olimpiche, hanno perso la finalina con la Russia per 10-9. Un mondiale, quello dell'Italia, macchiato dalla sconfitta con le ungheresi nei quarti. Nelle finali che assegnano le medaglie la prima, quella di bronzo, se l'aggiudica l'Australia che a sorpresa batte l'Ungheria 10-9. A seguire Usa-Spagna, entrambe già a Tokyo 2020, in vasca per il titolo mondiale.