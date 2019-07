Mondiali nuoto 2019, Federica Pellegrini in semifinale. Paltrinieri e Detti...

Mondiali nuoto 2019, Federica Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero

Federica Pellegrini si qualifica per la semifinale dei 200 stile libero ai campionati del mondo di nuoto di Gwangju. La trentenne veneta, campionessa in carica nella specialità, centra il quinto tempo in 1'56"81 arrivando seconda nella settima batteria vinta dall'australiana Ariarne Titmus (1'56"34, terzo tempo generale; detentrice del primato stagionale in 1'54"30). Spicca la vice campionessa olimpica, la svedese Sarah Sjoestroem, miglior crono in 1'55"14 che precede Siobhan Haughey di Hong Kong che tocca in 1'56"02. Avanti all'azzurra anche la 17enne cinese Junxuan Yang in 1'56"43; alle sua spalle la campionessa olimpica dei 100, la canadese Penelope "Penny" Oleksiak in 1'57"25. Dentro anche la campionessa olimpica del 2012, la statunitense Allison Schmitt col 14esimo tempo in 1'58"37 e la campionessa d'Europa, la francese Charlotte Bonnet, una posizione avanti in 1'58"21. Prima delle escluse l'ungherese Katinka Hosszu in 1'59"44.

NUOTO: MONDIALI, PALTRINIERI E DETTI IN FINALE NEGLI 800 STILE LIBERO

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti si qualificano per la finale degli 800 stile libero ai campionati del mondo di nuoto di Gwangju. Il carpigiano realizza il miglior crono delle batterie in 7'45"70 mentre il livornese, bronzo domenica nei 400 stile libero, approda in finale con il quarto crono in 7'46"46. La finale si disputerà domani. Tra di loro s'infilano il francese David Aubry in 7'46"37 e l'australiano Jack McLoughin in 7'46"42.

MONDIALI NUOTO 2019, PALTRINIERI E DETTI FANNO IL PUNTO DOPO LA QUALIFICAZIONE IN FINALE

"Buone le batterie. Siamo entrambi in finale in corsie centrali da dove si riesce a controllare tutto - sottolinea Gregorio Paltrinieri dopo aver conquistato la finale negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 -. Il feeling rispetto al mare è ovviamente diverso. Quando sono arrivato da Yeosu mi sembrava di essere un po' imballato per la stanchezza, ma soprattutto per la nuotata diversa. Ho dovuto ritrovare una tecnica più veloce e riadattarmi alla vasca. Ho cercato di fare la mia gara. Non spingere troppo, ma neanche andare sotto ritmo". Gabriele Detti è in finale degli 800 stile libero con il quarto tempo, dopo aver conquistato il bronzo nei 400. "Nella prima parte ho nuotato un po' sotto ritmo ed è stato difficile cambiare gradualmente marcia - le parole dell'azzurro campione del mondo in carica della specialità -. Comunque sia io sia Gregorio abbiamo fatto il nostro e ottenuto una buona qualificazione. La finale sarà una gara totalmente diversa".