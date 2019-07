MONDIALI NUOTO 2019, FEDERICA PELLEGRINI: 'MAI AVUTO TANTI DOLORI IN VITA MIA'. MONDIALI NUOTO 2019 NEWS

Federica Pellegrini fa il pieno di emozioni dopo la medaglia d'oro, a quasi 31 anni, nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju. "Non ho mai avuto tanti dolori in vita mia. E' come se avessi fatto un 'after' fino a stamattina". Dopo poche ore di sonno, la Divina è tornata in vasca questa mattina per le batterie dei 100 stile libero.

MONDIALI NUOTO 2019, FEDERICA PELLEGRINI: "COMPLIMENTI ANCHE DA PHELPS". MONDIALI NUOTO 2019 NEWS

Federica Pellegrini e la sua medaglia d'oro nei 200 stile libero ai Mondiali di Nuoto 2019: "Stanotte avrò rivisto la mia gara 40 volte. Non mi era mai successo, ma mi sono proprio piaciuta e sono strafelice che tra i commenti ricevuti sui social ci sia anche quello di Michael Phelps", racconta la 'Divina'. "Alla premiazione eravamo tre generazioni a confronto. Io degli anni ottanta, Sjoestrom dei novanta e Titmus del 2000. Mi ha detto che quando partecipavo alle Olimpiadi di Atene aveva tre anni", rivela ancora Federica Pellegrini. "Le motivazioni per restare sempre in alto le trovi dentro di te ponendoti degli obiettivi che sicuramente cambiano nel corso degli anni. Il prossimo è cercare di avere una famiglia bella come quella che ho tra un paio di anni, ma il più imminente è tornare a casa dalla mia Vanessa", dice ancora riferendosi al suo cane. Per l'olimpionica, la vittoria di ieri ha un sapore speciale: "E' stata la finale più veloce della storia con un livello medio mai così alto. Non ci siamo posti obiettivi cronometrici per la prossima stagione. Quello che avevo è arrivato con un anno di anticipo. Questa medaglia la metto tra le mie prime".

MONDIALI NUOTO 2019, FEDERICA PELLEGRINI ELIMINATA IN BATTERIE 100 SL. MONDIALI NUOTO 2019 NEWS

Federica Pellegrini eliminata nelle batterie dei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju. La campionessa azzurra, che a quasi 31 anni ieri ha trionfato nei 'suoi' 200, oggi non è andata oltre il 22esimo posto in 54''68. La statunitense Simone Manuel, campionessa olimpica e mondiale, ha fatto registrare il miglior tempo di 53"10 precedendo di un centesimo la svedese Sara Sjoestroem. Matteo Restivo è l'unico azzurro di giornata a superare le batterie col decimo tempo dei 200 dorso. Il 24enne di Udine nuota in 1'57"67. Il miglior tempo è dello statunitense campione olimpico Ryan Murphy in 1'56"61, seguito dal russo campione in carica Evgeny Rylov (1'56"76). Eliminati gli azzurri in gara nei 200 rana: il bronzo mondiale dei 100 Martina Carraro è diciottesima in 2'27"41, mentre tra gli uomini Luca Pizzini è ventunesimo in 2'10"88