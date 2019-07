MONDIALI NUOTO 2019, FEDERICA PELLEGRINI ORO E LACRIME. PALTRINIERI TRIONFA

MONDIALI NUOTO 2019 FEDERICA PELLEGRINI E PALTRINIERI: MEDAGLIA D'ORO. MONDIALI NUOTO 2019 NEWS

MONDIALI NUOTO 2019, MILAK ORO E RECORD MONDIALE 200 FARFALLA. BURDISSO QUARTO

Oro e record del mondo per Kristof Milak nei 200 farfalla ai campionati del mondo di Gwangju. L'ungherese si impone in 1'50"73 cancellando il vecchio primato dello statunitense Michael Phelps (1'51"51), stabilito ai mondiali di Roma 2009. Argento e bronzo rispettivamente per il giapponese Daiya Seto (1'53"86) e il sudafricano Chad Le Clos (1'54"15). Quarto posto e primato italiano in 1'54"39 per Federico Burdisso.

MONDIALI NUOTO 2019 MALORE PER SJOESTROEM DOPO FINALE 200 SL VINTA DA FEDERICA PELLEGRINI

Al termine della finale dei 200 stile libero, dove è arrivata terza nella gara vinta da Federica Pellegrini, Sarah Sjostroem ha avuto un malore a bordo vasca. La 26enne svedese, appena uscita dalla piscina, si è accasciata al suolo, dove è stata prontamente soccorsa con dell'ossigeno.

MONDIALI NUOTO 2019, FEDERICA PELLEGRINI PIANGE DI GIOIA, 'NON PENSAVO A ORO. PIANGO PERCHE' SONO CONTENTA. COMUNQUE MIO ULTIMO MONDIALE"

"Sono felice, volevo fortemente una gara così ma mai avrei immaginato l'oro. Non ci credo ancora". Federica Pellegrini piange di gioia dopo l'ennesimo exploit della sua carriera con l'oro nei 'suoi' 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019. L'azzurra festeggerà 31 anni il 5 agosto. "Vinco con la stessa voglia e entusiasmo, ma anche facendomela sotto. Anche a 31 anni", dice l'azzurra. "In acqua ho fatto tutto sentendomi come volevo, 50 metri alla volta. Il tempo è incredibile, evidentemente tutto il lavoro che sto facendo con Matteo (Giunta, ndr) paga tanto, forse come non mai, e sono tanto contenta perché comunque è il mio ultimo Mondiale. Piango non per dispiacere, ma perché sono troppo contenta", ripete la campionessa di Spinea. "Ho sempre detto che a me piace lavorare, e trarre i risultati dal lavoro fatto. Non sempre è avvenuto, ma forse maturando con gli anni...anche se oggi me la stavo facendo sotto come non mai".

MONDIALI NUOTO 2019, FEDERICA PELLEGRINI MEDAGLIA D'ORO NEI 200 STILE LIBERO

Federica Pellegrini campionessa del mondo dei 200 stile libero. A 31 anni, la Divina compie un'altra impresa storica. E il 4 oro mondiali in carriera con 3 argenti e un bronzo. Una carriera fenomenale quella della campionessa veronese - Federica Pellegrini si conferma campionessa del mondo dei 200 stile libero. Nella piscina di Gwangju la trentenne veneta si impone in 1'54"22 davanti all'australiana Ariarne Titmus (1'54"66) e alla svedese Sarah Sjoestroem (1'54"78). Per la 'divina' del nuoto italiano si tratta del sesto titolo iridato, il quarto nei 200 stile libero, la sua gara preferita, dove sale sul podio da otto edizioni consecutive, un record assoluto.

MONDIALI NUOTO 2019, PALTRINIERI, 'FELICE, DOPO SETTECOLLI NON CI CREDEVO NEANCHE IO'

"Sono contentissimo, è una bella gara questa. Una risposta a chi diceva che non ce l'avrei fatta a vincere facendo anche il fondo? Dopo il Settecolli, a sentire tutti, non ci credevo neanche io di venire qui e fare un bel Mondiale". Così Gregorio Paltrinieri commenta, ai microfoni Rai, l'oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto a Gwangju. "Ho cercato di mettermi sul mio ritmo e pian piano acquisivo un vantaggio, questo mi faceva ben sperare per la fine. Sono veramente contento", aggiunge l'azzurro. "Sono stato tatticamente perfetto? Era l'unica cosa che potevo fare, imporre un ritmo abbastanza forte. Erano quattro anni che non facevo un 800 fatto bene, mi mancava sempre qualcosa, questo è il primo dopo tanto tempo e sono contentissimo".

MONDIALI NUOTO 2019, PALTRINIERI ORO NEGLI 800 SL. DETTI QUINTO

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Gabriele Detti invece è finito al quinto posto (dopo la medaglia di bronzo vinta nei 400).

MONDIALI NUOTO 2019 PALTRINIERI VINCE ORO NEGLI 800 SL. GABRIELE DETTI QUINTO

Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai campionati del mondo di Gwangju. Il 24enne carpigiano si impone in 7'39"27 nuovo record europeo. Alle sue spalle il norvegese Henrik Christiansen (7'41"28) e il francese David Aubry (7'42"08). Solo quinto il campione in carica Gabriele Detti (7'43"89), che cala dopo aver condotto nelle prime vasche. Per Paltrinieri è il terzo titolo iridato della carriera, dopo le vittorie nei 1500 metri stile libero a Kazan 2015 e Budapest 2017.

MONDIALI NUOTO 2019 DETTI, 'ERO DISTRUTTO, MA ORO RESTA IN CASA. COMPLIMENTI A PALTRINIERI'

"Greg è stato molto bravo. Io sono entrato in acqua ed ero veramente distrutto". Sono le parole di Gabriele Detti dopo il quinto posto nella finale iridata degli 800 stile libero, la gara che due anni fa gli aveva regalato l'oro e che stavolta ha premiato l'amico-rivale Paltrinieri. "E' strano, nei giorni scorsi stavo bene. Avere ripreso a fare così tante gare ravvicinate mi ha stancato tanto. Ci sta, fa parte del gioco, va bene così. Ora sotto con l'eventuale staffetta e testa bassa per il prossimo anno", dice l'azzurro ai microfoni Rai. "Sicuramente sono arrabbiato, questo tempo non è quello che valgo, ma sono comunque contento di aver fatto questa finale e che il titolo sia rimasto in casa. Complimenti a Greg e il prossimo anno spero di insidiarlo di nuovo".