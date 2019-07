MONDIALI NUOTO 2019, PALTRINIERI ORO NEGLI 800 SL. MENTRE GABRIELE DETTI...

MONDIALI NUOTO 2019, PALTRINIERI ORO NEGLI 800 SL. DETTI QUINTO

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Gabriele Detti invece è finito al quinto posto (dopo la medaglia di bronzo vinta nei 400).

Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai campionati del mondo di Gwangju. Il 24enne carpigiano si impone in 7'39"27 nuovo record europeo. Alle sue spalle il norvegese Henrik Christiansen (7'41"28) e il francese David Aubry (7'42"08). Solo quinto il campione in carica Gabriele Detti (7'43"89), che cala dopo aver condotto nelle prime vasche. Per Paltrinieri è il terzo titolo iridato della carriera, dopo le vittorie nei 1500 metri stile libero a Kazan 2015 e Budapest 2017.