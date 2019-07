Mondiali Nuoto, Benedetta Pilato argento a 14 anni nei 50 rana

Nuoto: mondiali, argento per 14enne Benedetta Pilato nei 50 rana

Medaglia d'argento ai mondiali di nuoto per Benedetta Pilato nei 50 rana. La 14enne pugliese ha chiuso in 30"00 battuta solo dalla statunitense Lilly King. Bronzo per Yuliya Efimova. Quinta l'altra azzurra in gara Martina Carraro.

PILATO IN LACRIME, 'ANCORA NON CI CREDO, SONO CONTENTISSIMA'

"Non ci credo, sono contentissima. Non posso dire altro se non che sto lavorando benissimo, adesso devo pensare ai Mondiali junior ma devo vivere questo momento". Queste le prime parole, tra le lacrime, della 14enne pugliese, Benedetta Pilato con i suoi capelli a metà castani e metà biondi, dopo la medaglia d'argento nei 50 rana ai campionati del mondo di Gwangju. "Non sono mai stata così tesa prima di una gara, ma penso che sia normale -aggiunge PILATO-. Non ci pensavo proprio a una medaglia, vedendomi con il terzo tempo l'idea l'ho sfiorata, però non me l'aspettavo. Rendere la vita difficile alla King? Vabbé dai non esageriamo...però è bellissimo competere con gente che ha più esperienza".