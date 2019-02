Mondiali Sci Are, Dominik Paris vince la medaglia d'oro di Super G

Domink Paris è campione del mondo di Super G. A 24 ore dalla medaglia d'argento di Sofia Goggia nella prova femminile, ecco l'oro del fuoriclasse l'azzurro che trionfa ad Aare.

Partito con il pettorale numero 3, Dominik Paris ha sbaragliato la concorrenza con una prova quasi perfetta. E' la seconda medaglia in carriera ai Mondiali per lo sciatore di Merano dopo l'argento in discesa di Schladming 2013. Argento a parimerito per Clarey e Kriechmayr a +0.09. Grande prova di Innerhofer che però chiude con sfortuna ai margini del podio: il campione italiano è quarto e medaglia di legno a 0.35.