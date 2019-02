Mondiali sci nordico: doping, 5 atleti arrestati

La più grande operazione antidoping dopo i Giochi invernali del 2006: cinque atleti d'élite coinvolti di Austria, Estonia e Kazakistan.

Sci nordico, nove arresti ai Mondiali per doping

Un duro colpo all'uso di doping nello sci nordico e' stato dato oggi a Seefeld. Si parla di nove persone arrestate, cinque sono atleti iscritti ai Campionati mondiali che si stanno svolgendo proprio nella localita' del Tirolo austriaco.

L'operazione avvenuta negli alberghi di Seefeld e' considerata la piu' vasta nello sci nordico da 13 anni a questa parte, ovvero dai Giochi olimpici di Torino. Ad essere coinvolti atleti e dirigenti delle delegazioni di Austria, Estonia e Kazakistan.

La squadra italiana, come ha appreso l'AGI da fonti della Federazione Italiana Sport Invernali, non e' stata sottoposta a controlli o accertamenti. Nel corso dell'operazione un atleta e' stato colto in flagranza mentre si 'ripuliva' il sangue. Il blitz di stamane, che ha visto un massiccio dispiegamento di forze di polizia di Austria e Germania, ha coinvolto anche un medico. Tra gli arrestati, gli atleti austriaci Dominik Baldauf e Max Hauke, che oggi pomeriggio avrebbero dovuto partecipare alla 15 chilometri in tecnica classica; due estoni (Tammjarv e Veerpalu, non sono partiti) e un kazako (Poltoranin, non ha preso il via alla gara odierna)