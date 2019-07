Mondiali, Spagna battuta 10 a 5: oro all'Italia di pallanuoto maschile

Nuoto, Benedetta Pilato record nei 50 rana. E si qualifica per la finale



L'Italia di pallanuoto maschile trionfa a Gwangju. Il Settebello allenato da Alessandro Campagna vince la medaglia d'oro al Mondiale battendo la Spagna 10 a 5 in finale (2-2, 3-1, 3-1, 2-1).



Per la nazionale italiana e' il quarto titolo iridato, otto anni dopo l'ultimo, conquistato a Shanghai. Dai parziali (2-2, 5-3, 8-4) emerge la superiorita' dimostrata del gruppo azzurro. La vittoria e' stata festeggiato da tutto lo staff, compreso il ct, con un tuffo nella piscina insieme con la squadra neocampione.



PALLANUOTO: CAMPAGNA CELEBRA IL SETTEBELLO, 'PARTITA PERFETTA' - "La partita perfetta, in una giornata perfetta, nella finale di un Mondiale. Oggi sono venuti fuori il nostro gioco, la nostra personalità e il nostro orgoglio. I ragazzi sono stati perfetti, eccezionali". Il ct del Settebello, Sandro Campagna, esalta la sua squadra dopo il trionfo nel mondiale di Gwangju. "Siamo cresciuti alla distanza in questo campionato del mondo: all'inizio non stavamo benissimo -aggiunge Campagna-. Nella sofferenza siamo venuti fuori alla grande. Il prossimo anno ci sarà ancora più tensione, un Olimpiade è sempre differente: questo è stato un test. Voglio ringraziare anche tutto il mio staff, determinante sempre. Un ringraziamento particolare al presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli che sa alla perfezione come gestire i settori agonistici".