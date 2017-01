Morata al Real Madrid: "O me, o Zidane!". La Juventus alla finestra

Morata al Real Madrid: "O me, o Zidane!". La Juventus ci pensa



"O me, o lui". Alvaro Morata lancia un diktat al Real Madrid. Secondo Cadena Ser l'attaccante ex Juventus è stufo della panchina e da qui nasce l'ultimatum al club merengue: "Scegliete, o rimando io o resta Zidane". Morata sarebbe furioso per le mancate promesse del tecnico francese che in estate gli aveva garantito una presenza fissa nel reparto d'attacco madridista. Invece oltre a Cristiano Ronaldo, anche Benzema è intoccabile (il francese ha grande feeling tecnico con CR7 e Zidane non vuole dividerli).



MORATA VIA DAL REAL MADRID? JUVENTUS, MA ANCHE CHELSEA E ARSENAL



Morata pensa all'addio al Real Madrid dopo la recompra di giugno. Secondo la stampa spagnola oltre alla Juventus, anche Chelsea e Arsenal sarebbero pronti a fare follie pur di avere le prestazioni (e i gol) del bomber spagnolo. La squadra di Antonio Conte la prossima estate saluterà Diego Costa, sempre più vicino ad accettare le proposte indecenti cinesi, i Gunners avranno il difficile conto di trovare il successore di Alexis Sanchez che non rinnoverà il suo contratto. La Juventus con con Morata ha mantenuto un legame affettivo molto forte: Alvaro e la dirigenza si sono lasciati bene e lui sarebbe pure rimasto volentieri a Torino se il Real Madrid non avesse esercitato il diritto di ricomprarselo. In estate sarà battaglia a colpi di milioni.