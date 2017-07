Morata, niente Milan: accordo Chelsea-Real Madrid

Morata al Chelsea: 80 milioni di euro più bonus al Real Madrid



Alvaro Morata sarà un nuovo giocatore del Chelsea dopo che è stato raggiunto un accordo tra il Real Madrid e il club londinese per 80 milioni di euro più bonus. In attesa delle firme sui contratti e dell'ufficialità l'attaccante spagnolo arriverà a Stamford Bridge e nelle prossime ore lascerà il ritiro del Real Madrid a Los Angeles, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'Marca'. L'ex giocatore della Juve arriva quindi alla corte di Antonio Conte che supera la concorrenza del Milan che seguiva da tempo il giocatore. Era chiaro che il futuro di Morata non poteva essere al Real Madrid, essendo chiuso da Ronaldo, Bale e Benzema.



A questo punto il Milan, che ha fatto sapere di non voler cedere nè Suso nè Locatelli, ma ancora alla ricerca di una punta, sfumato Morata e con il Borussia Dortmund che ha tolto dal mercato Pierre-Emerick Aubameyang, dovrà concentrarsi sul 'Gallo' Belotti o su Kalinic.



CALCIOMERCATO: JUVENTUS STRINGE PER BERNARDESCHI. INTER SU SCHICK E VECINO



Operazioni in attacco anche della Juventus con l'ad Beppe Marotta che sta stringendo per Bernardeschi (già trovato l'accordo con il giocatore) e vedrà la dirigenza della Fiorentina per chiudere la trattativa. Viola che stanno rischiando di perdere anche Vecino verso l'Inter dopo Borja Valero. Nerazzurri impegnati su più fronti e dopo che è sfumato l'arrivo di Patrik Schick alla Juventus si sono buttati sull'attaccante della Sampdoria incontrandone i dirigenti. L'Inter vuole chiudere subito per poi valutare l'acquisto del ceco in base alle sue condizioni fisiche nelle prossime settimane. La società nerazzurra sta trattando il giocatore sulla base di circa 30 milioni per superare la concorrenza di Roma, Paris Saint-Germain e Tottenham.