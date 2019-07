Moto: dominio Marquez, vince per la decima volta il GP di Germania

Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez ha vinto per la decima volta consecutiva (il settimo nella motogp) il gran premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Il campione del mondo ha preceduto sul traguardo Maverick Vinales sulla Yamaha e il britannico della Honda Lcr Cal Crutchlow. Buon quarto posto per Danilo Petrucci con la Ducati, davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso. Valentino Rossi e' ottavo davanti a Franco Morbidelli.

Marquez ha rispettato il pronostico ed e' stato il padrone della gara fin dal primo giro, pur avendo avuto una partenza meno brillante del solito. Tuttavia gia' alla fine del rettilineo ha preso il comando e non l'ha piu' ceduto. Quasi subito e' finito fuori gara il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, vittima di una caduta, e per Marquez e' stato ancora piu' facile. Ala fine il campione del mondo ha rifilato 4"587 a Vinales, ormai tornato ad altissimi livelli dopo l'avvio di stagione sottotono.

Crutchlow, terzo, e' giunto sul traguardo staccato di 7"741. Distacchi enormi per tutti gli altri: Petrucci, quarto, ha accusato un ritardo di 17"078, Dovizioso di 17"201. Il Dottore protagonista di una buona prima fase di gara ha guadagnato tre posizioni su quella di partenza, ma non e' piu' riuscito ad andare oltre l'ottavo posto, distanziato da Marquez di 19"367. Con questa vittoria lo spagnolo della Honda allunga ancora in classifica generale e si porta a 185 punti, davanti a Dovizioso con 127.