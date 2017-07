Moto Gp, in Germania vince Marc Marquez. Rossi solo quinto

Marc Marquez. E' ancora lui il trionfatore del Gp di Germania, nona prova del motomondiale disputato sul circuito del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Honda conquista l'ottava vittoria consecutiva suul circuito a lui più congeniale e si prende la testa del mondiale con 129 punti su 124 di Vinales, 123 di Dovizioso e 119 di Rossi. Lo spagnolo prima battaglia con Folger, poi, causa anche un errore del tedesco lo infila all'undicesimo giro non lasciando più la testa del gran premio. La Yamaha di Folger chiude al secondo posto. Terza piazza per Dani Pedrosa, autore di una gara in solitaria. Quarto posto per Maverick Vinales che precede il compagno di squadra Valentino Rossi, autore di una gara in rimonta con gli ultimi giri in cui hanno battagliato con il pesarese in rimonta dalla nona piazzola dalla quale è partito. Dodicesimo Petrucci che scivola nelle posizione di rincalzo dopo la prima fila conquistata alla vigilia.