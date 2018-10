Moto Gp: Marquez precede Dovizioso, quarto Rossi

Marc Marquez (Honda) vince il Gp di Thailandia e ipoteca così il 7° Mondiale.Secondo Dovizioso,ora distanziato in classifica di 77 punti. Quarto Rossi. Marquez,partito in pole,prende la testa Al 5° giro lo spagnolo esce male dalla curva1 e viene passato prima da Rossi e poi da Dovizioso.Al 12° giro Dovi prende il comando davanti a Marquez. I due piloti prendono il largo e danno vita ad uno spettacolare duello. Ultimo giro entusiasmante con Marquez che brucia all'ultima curva Dovi e centra così il 68°successo in carriera (7° stagionale).