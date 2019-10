Motogp, Australia: Marquez non fa sconti, undicesimo trionfo

Lo spagnolo Marc Marquez(Honda) ha vinto il Gran Premio d'Australia MotoGP domenica dopo uno spettacolare duello con Maverick Vinales (Yamaha), che ha subito una caduta nell'ultimo giro. Insieme allo spagnolo sono saliti sul podio il britannico Cal Crutchlow (Honda) e l'australiano Jack Miller (Ducati). Vinales era partito dalla pole position e ha tenuto la sua Yamaha in testa per quasi tutta la gara. A nove giri dalla fine, Marquez ha lanciato l'attacco al leader, e da lì i due spagnoli si sono impegnati in una lotta da antologia prendendo le distanze dal resto del gruppo. A due giri dal termine, Marquez ha avuto una migliore trazione all'uscita della curva 10 del circuito di Phillip Island, superando Vinales alla fine del lungo rettilineo principale, prima della frenata per la temibile curva Doohan. Qualche curva più tardi e già all'ultimo giro, Vinales ha cercato di riconquistare la posizione di leadership, ma ha perso il controllo ed è andato a terra. Márquez, che ha già conquistato il titolo mondiale di questa stagione (il sesto della sua carriera), ha ottenuto la sua undicesima vittoria dell'anno. Un altro dei favoriti della gara, il francese Fabio Quartararo (Yamaha), è caduto al primo giro in un incidente che ha coinvolto anche l'italiano Danilo Petrucci (Ducati). Valentino Rossi, che ha partecipato al suo 400° Gran Premio, ha sofferto delle prestazioni della sua Yamaha, ottavo.