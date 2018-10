MotoGp, Gran Premio d'Australia in tv in chiaro. Ecco dove e gli orari

Archiviato il Mondiale della MotoGP con il settimo titolo iridato di Marc Marquez, il quinto nella classe regina, l’attenzione è tutta rivolta alle altre classi. In particolare, nella Moto2, il nostro Francesco Bagnaia ha il primo match point per laurearsi campione del mondo, potendo contare su un vantaggio di 35 punti sul più immediato inseguitore, il portoghese Miguel Oliveira. L’occasione propizia si presenta il prossimo weekend con il Gran Premio d’Australia, che si corre sul circuito di Phillip Island, in differita e in chiaro solo su TV8.

Sabato 27 ottobre, alle ore 13.30, il primo appuntamento in agenda è con lo studio MotoGP (in onda anche alle ore 15.15), condotto da Davide Camicioli con Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Loris Reggiani e Carlo Canzano. Lo studio introduce la differita delle qualifiche delle tre classi, in onda a partire dalle ore 14.00. Domenica 28 ottobre l’appuntamento è, invece, alle ore 10.00 con lo studio MotoGP (in onda anche alle ore 12.00 e 13.15), che anticipa la differita integrale delle gare: la Moto3 alle ore 11.00, la Moto2 alle ore 12.20 e la MotoGP alle ore 14.00. A seguire, infine, alle ore 15.00, il nuovo studio MotoGP con commenti, analisi e le interviste con i piloti e gli addetti ai lavori.

Il circuito australiano misura 4,4 Km e presenta un rettilineo di 900 metri con 12 curve (7 a sinistra e 5 a destra). La gara della MotoGP si disputa su 27 giri per complessivi 120,1 Km. Qui, lo scorso anno, si è imposto Marc Marquez su Honda. Sul secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente, Valentino Rossi e il suo compagno della Yamaha, Maverick Viñales.