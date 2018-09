MotoGP, in Aragona vince Marquez su Lorenzo

In Aragona strepitosa vittoria di Marc Marquez (Honda) su Dovizioso (Ducati). Subito un brivido:Lorenzo, che partiva dalla pole, pinza troppo e fa un volo pazzesco. In testa va Dovizioso tallonato da Marquez. Al 4° giro cade anche Crutchlow. Si forma un quintetto con Dovi in testa,poi Marques le due Suzuki e Pedrosa.Superata la metà gara Dovizioso e Marquez allungano.Al giro 13 Marquez va in testa,ma Dovi lo ripassa. Si apre un duello entusiasmante.Tra il penultimo e l'ultimo giro Marquez riprende il comando,rintuzza gli attacchi e vince.