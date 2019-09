MotoGp: Marquez trionfa ad Aragon, Dovizioso secondo. Rossi ottavo

Marc Marquez su Honda ha vinto in scioltezza il gp di Aragon. In testa dall'inizio, il leader del mondiale MotoGp ha preceduto di quasi cinque secondi Andrea Dovizioso su Ducati). Terza l'altra Ducati di Jack Miller. Ottavo Valentino Rossi. Marquez si avvicina alla conquista del sesto titolo mondiale: a cinque gare dal termine della stagione ha 98 punti di vantaggio su Dovizioso. Non e' bastata a Dovizioso un'ottima gara, dopo essere partito decimo. Il pilota della Ducati ha completato la rimonta con un sorpasso su Vinales a tre giri dal termine. Marquez conduce la classifica piloti nettamente in testa con 300 punti, seguito da Dovizioso a 202, e puo' arrivare alla vittoria gia' dopo la prossima gara, in Thailandia.