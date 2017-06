MotoGp Mugello 2017, Valentino Rossi: 2° in prova. "Ho meno dolore, ma..."

VALENTINO ROSSI, SENTO MENO DOLORE, SARA' LOTTA SERRATISSIMA



"E' stata una bellissima giornata per noi perché sono migliorato fisicamente, sono meno in affanno, sento meno dolore e soprattutto abbiamo fatto un bello step con la moto e già questa mattina era molto competitiva. Il problema è che siamo tutti lì, sia come giro secco che come passo, sarà una lotta serratissima". Sono le parole di Valentino ROSSI al termine delle qualifiche del Gp d'Italia. Il dottore ha chiuso al secondo posto dietro al compagno di scuderia alla Yamaha, Vinales. "Purtroppo ho fatto un errore stupido nella Fp4, sono arrivato sullo sporco largo, ho provato a starci dentro uguale, e sono scivolato ma fortunatamente non mi sono fatto niente e per fortuna era la seconda moto, quella un po' peggio, ma mi ha tolto un po' di feeling e in qualifica ho fatto un po' più di fatica, mi sono dovuto resettare e per questo motivo il secondo posto è ancora migliore", ha aggiunto ROSSI a Sky.





MOTOGP: GP ITALIA 2017, POLE DI VINALES DAVANTI A ROSSI E DOVIZIOSO



Pole position di Maverick Vinale con la sua Yamaha nel Gp d'Italia sul circuito del Mugello. Lo spagnolo con il tempo di 1.46.575 ha preceduto il compagno di scuderia, Valentino ROSSI, non al meglio dopo la caduta in motocross nei giorni scorsi, che ha chiuso con il crono di 1.46.814, e la Ducati di Andrea Dovizioso, terzo in 1.46.835. Ottimo quarto tempo per Michele Pirro, su Ducati, in 1.46.878, che ha preceduto gli spagnoli della Honda, Dani Pedrosa, quinto, e Marc Marquez, sesto. Settimo crono per la Ducati di Jorge Lorenzo, mentre chiudono la top ten Alvero Bautista, ottavo, Danilo Petrucci e Tito Rabat.