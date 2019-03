MotoGP Qatar, Dovizioso trionfa su Marquez. Vittoria resta sub iudice

La splendida vittoria di Andrea Dovizioso in volata su Marc Marquez nel Gp del Qatar resta sub iudice. Quattro team (Honda, Suzuki, Aprilia e Ktm), dopo la vittoria del Dovi, hanno fatto reclamo per lo spoiler montato davanti alla gomma posteriore della Ducati che - secondo la tesi dell'accusa - può essere utilizzato solo in caso di pioggia. Il ricorso è stato inizialmente respinto. I quattro team però si sono appellati contro la decisione così, in mancanza di elementi sufficienti per prendere una decisione corretta, deciderà tutto nei prossimi giorni la Corte d'Appello della FIM.

MOTOGP QATAR, DOVIZIOSO "HO SPINTO AL LIMITE. MARQUEZ? NON AVEVA TANTO GRIP"

"Non riuscivo a capire i punti positivi o negativi della gara: Marquez e' sempre stato con me ed io ho sempre spinto al limite, fino alla fine". Queste le dichiarazioni di Andrea Dovizioso al termine del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Mondiale 2019 della MotoGP. "Non avevo una strategia precisa in gara, ho cercato di gestire le gomme nella prima parte di gara - ha dichiarato il pilota della Ducati, vincitore del GP - Rins era molto veloce in curva, poi nel finale di gara ho visto Marquez faticare molto con la gomma posteriore. Guardando Marc ho capito esattamente cosa dovevo fare, questo mi ha aiutato nella fase finale".

Dovizioso, Marquez Crutchlow, (foto Lapresse)



Dovizioso e' tornato a parlare ai microfoni di Sky: "Errore o strategia nel penultimo giro? Ho sbagliato, non ho scalato bene. Ho fatto un disastro ma quell'episodio e' stato positivo e mi ha fatto vedere come era messo Marquez con le gomme, non aveva tanto grip". Un episodio che ha agevolato il pilota italiano nel controsorpasso decisivo per la vittoria: "Questo mi ha dato una extra motivazione per passarlo subito e tirare al massimo. Ho fatto tutto perfetto, solo che lui e' talmente forte che rischia e riesce a crearsi occasioni anche quando non le ha. Sono io che lo porto al limite". Un weekend strepitoso e quasi inatteso per la Ducati: "Eravamo messi male prima di arrivare a questo weekend. Ma il team ha lavorato bene e ha capito cosa doveva cambiare dopo i test. Quando il pilota arriva senza feeling e' brutto e riuscire a migliorarsi cosi' tanto e' difficile".

MotoGP Qatar, Dovizioso trionfa su Marquez. Valentino Rossi quinto. L'ordine di arrivo

1 Andrea DOVIZIOSO 42'36.902

2 Marc MARQUEZ +0.023

3 Cal CRUTCHLOW +0.320

4 Alex RINS +0.457

5 Valentino ROSSI +0.600

6 Danilo PETRUCCI +2.320

7 Maverick VINALES +2.481

8 Joan MIR +5.088

9 Takaaki NAKAGAMI +7.406

10 Aleix ESPARGARO' +9.636

11 Franco MORBIDELLI +9.647

12 Pol ESPARGARO' +12.774

13 Jorge LORENZO +14.307

14 Andrea IANNONE +14.349

15 Johann ZARCO +15.093

16 Fabio QUARTARARO +15.905

17 Miguel OLIVEIRA +16.377

18 Karel ABRAHAM +22.972

19 Tito RABAT +23.039

20 Hafizh SYAHRIN +43.242