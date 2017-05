MotoGp, Spagna: Pedrosa trionfa davanti a Marquez. Rossi decimo

Dani Pedrosa ha vinto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale classe MotoGp. Sul circuito di Jerez lo spagnolo della Honda, scattato dalla pole, ha preceduto al traguardo il connazionale e compagno di squadra Marc Marquez. Sul podio un altro spagnolo, Jorge Lorenzo, su Ducati. E' il primo successo stagionale per Pedrosa.

Quarto posto per il francese Johann Zarco su Yamaha davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso, primo tra gli italiani. Solo sesto lo spagnolo, vincitore delle prime due gare stagionali, Maverick Vinales, in sella alla Yamaha ufficiale. Il suo compagno di squadra Valentino Rossi si deve accontentare del decimo posto al termine di un weekend difficile. Davanti al 'Dottore', che resta leader del Mondiale, Danilo Petrucci (Ducati), il tedesco Jonas Folger (Yamaha) e lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia). Ritiri per Andrea Iannone (Suzuki) e il britannico Cal Crutchlow (Honda), scattato dalla prima fila. Per Pedrosa 30/a trionfo in MotoGp in carriera.