MotoGp Thailandia su TV8 in chiaro: ecco gli orari

Non solo Formula 1 nel weekend motoristico di TV8, ma anche il Motomondiale. Il circus delle due ruote si sposta sul Buriram International Circuit, a circa 410 Km a nord-est di Bangkok, al suo esordio nel calendario mondiale. Qui è il prossimo weekend è in programma il Gran Premio della Thailandia, quint’ultima prova del MotoMondiale, in differita e in chiaro solo su TV8, al tasto 8 del telecomando.

Sabato 6 ottobre, alle ore 13.15, il primo appuntamento in agenda è con lo studio MotoGP (in onda anche alle ore 15.15), condotto da Davide Camicioli con Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Loris Reggiani e Carlo Canzano. Lo studio introduce la differita delle qualifiche delle tre classi, in onda a partire dalle ore 14.00. Domenica 7 ottobre l’appuntamento è, invece, alle ore 10.00 con lo studio MotoGP (in onda anche alle ore 12.00 e 13.15), che anticipa la differita integrale delle gare: la Moto3 alle ore 11.00, la Moto2 alle ore 12.20 e la MotoGP alle ore 14.00. A seguire, infine, alle ore 15.00, il nuovo studio MotoGP con commenti, analisi e le interviste con i piloti e gli addetti ai lavori.

Il circuito thailandese, disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, misura 4,6 Km e presenta un rettilineo di 1000 metri con 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra). La gara della MotoGP si disputa su 26 giri per complessivi 118,4 Km. Nella classifica piloti della classe regina comanda Marc Marquez con 246 punti, 72 e 87 in più, rispettivamente, di Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.