MotoGp Valencia 2018, Marquez vs Valentino Rossi e Dovizioso su TV8

Già assegnati i titoli della MotoGP a Marc Marquez, Moto2 a Francesco “Pecco” Bagnaia e Moto3 a Jorge Martin, il Gran Premio della Comunità Valenciana, l’ultimo della stagione, in diretta e in chiaro su TV8, è l’occasione per i piloti per rilanciare le proprie ambizioni in vista della propria stagione.

La ricca programmazione di TV8 dedicata alle due ruote inizia sabato 17 novembre, alle ore 11.30, con lo studio MotoGP, condotto da Davide Camicioli con Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Loris Reggiani e Carlo Canzano, che precede la diretta delle qualifiche delle classi Moto3 (ore 12.35), MotoGP (ore 14.10) e Moto2 (ore 15.05). Domenica 18 novembre la giornata dedicata ai motori si apre già alle ore 10.00 con lo studio MotoGP, che la diretta delle gare: la Moto3 alle ore 11.00, la Moto2 alle ore 12.20 e la MotoGP alle ore 14.00. Dopo la bandiera a scacchi, alle ore 15.00, spazio, infine, alla cerimonia di premiazione, alle interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare la gara.

Il circuito Ricardo Tormo, che è entrato nel calendario mondiale nel 1999, è caratterizzato da 14 curve (9 a sinistra e 5 a destra). Il tracciato misura 4,0 Km con un rettilineo di 876 m. La gara della MotoGP si disputa su 27 giri per una distanza totale di 108,1 Km. Lo scorso anno ha trionfato Dani Pedrosa davanti a Johann Zarco e Marc Marquez.