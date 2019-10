MotoGP, Valentino Rossi divorzia da Silvano Galbusera. Nel 2020 arriva...

MotoGP, Valentino Rossi divorzia da Silvano Galbusera. Arriva David Munoz

Valentino Rossi annuncia il divorzio da Silvano Galbusera: “Nel 2020 il nuovo tecnico sarà David Munoz”. Il Dottore ha dato l'annuncio nel corso della conferenza stampa che precede il weekend di MotoGP in Thailandia. Lo spagnolo che lavorerà con il pilota di Tavullia ha vinto con Peccho Bagnaia in Moto 2 nel 2018 e e attualmente è al fianco di Nicolò Bulega allo Sky Racing Team VR46.

Valentino Rossi ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a questo cambio. “Dopo Misano ho parlato con Galbusera. Lui vuole meno stress e un lavoro che gli permetta di stare più tempo a casa, e io volevo provare qualcosa di nuovo per cercare di migliorare la moto. Parlando insieme abbiamo deciso di cambiare, io avrò come capotecnico Munoz. Non ha molta esperienza in MotoGP ma è giovane e ha ottime idee". Sul suo futuro, il nove volte campione del mondo dice: "Molto dipenderà dai risultati della prossima stagione”. Qualche parola per Marc Marquez, a un passo dal titolo mondiale di MotoGp: “È il suo miglior anno, ed è nel momento in cui pur essendo giovane ha molta esperienza. La sua stagione sfiora la perfezione”.