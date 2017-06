MotoGp, Valentino Rossi ha l'ok dei medici: correrà al Mugello



Semaforo verde per Valentino ROSSI. Dopo il controllo medico il campione della Yamaha è stato considerato idoneo per correre il Gp d'Italia di MotoGp in programma nel weekend all'Autodromo del Mugello. Il 9 volte iridato è reduce da un incidente in allenamento in motocross che gli ha procurato un lieve trauma toracico e addominale.

"Faro' del mio meglio per essere in pista, domenica al Mugello - aveva giurato Valentino Rossi nelle scorse ore - La mia condizione sta migliorando. Il dolore nell'addome e nel petto e' ancora forte, ma la mia condizione migliora di giorno in giorno e questo mi rende ottimista. Se giovedi' ho l'ok, venerdi' saro' in pista per capire mie condizioni". Dopo la delusione nel Gp di Francia, il Dottore deve tornare alla rincorsa di Maverick Vinales in cima alla classifica mondiale con 23 punti di vantaggio su Valentino Rossi (c he isnegue anche Dani Pedrosa a +17 da campione della Yamaha). "Purtroppo mi sono schiantato mentre mi stavo allenando in motocross - dice Valentino - Il dolore nell'addome e nel petto e' ancora forte ma la mia condizione sta migliorando di giorno in giorno e questo mi permette di pensare un po' piu' positivamente in vista del weekend del Mugello. Il mio desiderio e' quello di essere alla partenza del Gran Premio d'Italia e sto lavorando per recuperare il piu' presto possibile. Non sara' facile, ma ho ancora qualche giorno per continuare i trattamenti. Giovedi' dovro' fare il check-up medico per ottenere l'ok per andare in pista. Se tutto andra' bene, venerdi' mi mettero' in sella della mia YZR-M1 per capire veramente la mia condizione. Faro' di tutto per essere in pista domenica, questo e' sicuro". E così sarà.