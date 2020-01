MotoGP, Yamaha sceglie: Quartararo con Vinales. Valentino Rossi al bivio

La Yamaha avrebbe definito la coppia dei piloti per la prossima stagione. Dopo aver annunciato il rinnovo per due anni di Maverick Viñales (che sembrava vicino alla Ducati tra 12 mesi), la casa del diapason, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe annunciare il suo compagno di scuderia nel 2021-2022 nel team ufficiale e la scelta sarebbe caduta sul pilota francese Fabio Quartararo, con il conseguente addio di Valentino Rossi.

MOTOGP - Valentino Rossi non correrà nel team Yamaha ufficiale dal 2021. Squadra satellite con il fratello Luca Marini o Franco Morbidelli?

Fabrio Quartararo - rookie of the year nel 2019 (con 6 pole, 7 podi) - prenderebbe dunque il posto del 'Dottore'. A Valentino Rossi sarebbe stato offerto di andare alla Yamaha Petronas nel 2021 dove troverebbe Franco Morbidelli, o suo fratello, Luca Marini (che quest'anno correrà ancora in Moto2). L'alternativa al momento per il nove volte campione del mondo sarebbe quella di smettere.

Vale Rossi in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport aveva fatto sapere che non vedrebbe male un suo impiego nel team satellite, spiegando che avrebbe però aspettato le prime gare di questa stagione 8che correrà sulla Yamaha ufficiale) per decidere il da farsi.