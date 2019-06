Mourinho al Newcastle (con Materazzi) se arriva lo sceicco. Addio Rafa Benitez

Terremoto al Newcastle: Rafa Benitez dà improvvisamente l'addio. Al suo posto? In pole position c'è José Mourinho (possibile Marco Materazzi nel suo staff) davanti ad Mikel Arteta (vice di Guardiola al Manchester City, opzione tutt'alto che improbabile e molto considerata dai bookmakers). Mentre è più sullo sfondo l'ipotesi Gattuso di cui si parlò qualche settimana fa. Lo Special One ai Magpies è una indiscrezione solo apparentemente di fantacalcio. In realtà qualcosa bolle in pentola. Khalid bin Zayed Al Nahyan, cugino dello sceicco proprietario del Manchester City, sarebbe in trattativa - da 350 milioni di euro - per rilevare le quote societarie di Mike Ashley (che ha la tifoseria contro). E lo sceicco vuole Mourinho come nuovo allenatore. Il portoghese, reduce dall'esonero nei mesi scorsi dal Manchester United, dopo un periodo di riposo è pronto a rientrare e ad accettare la sfida con un club potenzialemente molto ambizioso come il nuovo Newcastle: il problema sta nella tempestica: la trattativa per il passaggio societario non è conclusa e l'allenatore va trovato in tempi rapidi.

Rafa Benitez, proposta dalla Cina dopo l'addio al Newcastle

Di sicuro c'è l'addio di Rafa Benitez dopo tre anni sulla panchina del club inglese. "È con somma delusione che annunciamo l'addio di Rafa Benitez al Newcastle dopo la fine del suo contratto, il 30 giugno 2019. Abbiamo lavorato duro per prolungare il nostro contratto con Rafa, ma non è stato possibile - e non sarà possibile - arrivare a un accordo con il tecnico e i suoi agenti", si spiega nel comunicato di addio da parte del Newcastle. Per Rafa Benitez sono pronte ricche offerte dalla Cina. Il Dalian Yifang avrebbe già pronto un ingaggio da circa 15 milioni di euro a stagione pur di convincere l'ex allenatore di Napoli, Inter e Liverpool a firmare il contratto.