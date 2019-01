Mourinho al Real Madrid? I broker si giocano l'Inter. E la Juventus...

La finestra invernale del calciomercato sta per chiudersi, ma le trattative in piedi sono ancora tante. Non solo per quel che riguarda i giocatori.

Mourinho sulla panchina del Real Madrid entro il prossimo 31 luglio si può giocare a 4,50. Che la sua prossima destinazione sia la nazionale portoghese è in lavagna a 5,50, l'Inter a 7,50, la Juventus a 20,00.

Va detto che oltre al Real Madrid o un clamoroso ritorno nella sua amata Inter, le indiscrezioni delle ultime ore hanno accostato Josè Mourinho anche al Paris Saint Germain in vista della prossima stagione. Voci insistenti, pur con smentite filtrate dal club francese ha fatto trapelare la sua fiducia in Thomas Tuchel (che ha già vinto la Supercoppa di Francia e domina la Ligue 1). Mou tra l'altro non corrisponderebbe allo stile di allenatore che il Paris saint Germain sta cercando. Eppure le voci continuano a circolare. Certo il rendimento del Psg in Champions sarà un banco di prova fondamentale per capire se la panchina di Tuchel possa essere solida o meno in vista della prossima stagione.

Passando al calciomercato, i bookmakers si concentrano anche sul possibile trasferimento di Mbappé alla Juventus entro il 18 agosto, che viene bancato a 16,00. Hazard al Real Madrid viene pagato 2,25. Non va escluso il ritorno di Neymar al Barcellona (entro il 31 agosto 2020): tale opzione è proposta a 4,00.