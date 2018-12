Mourinho esonerato dal Manchester United. Al suo posto arriva Carrick

CALCIO: MANCHESTER UNITED, ESONERATO MOURINHO

José Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. L'annuncio dell'esonero è stato dato dal club inglese con una nota sul proprio sito ufficiale dove ha aggiunto che verrà assunto un tecnico ad interim fino al termine di questa stagione, mentre la società cercherà uno nuovo tecnico.

Fatale al 55enne tecnico portoghese la sconfitta di domenica scorsa per 3-1 a Liverpool che relega i Red Devils al sesto posto in Premier League con 26 punti dopo 17 giornate a ben 19 punti dai Reds capoclassifica e a 11 dal quarto posto del Chelsea. In due anni e mezzo a Old Trafford Mourinho ha vinto un'Europa League, una Coppa di Lega e un Community Shield. Al suo posto potrebbe arrivare Carrick, ex giocatore dello United che potrebbe ricevere l'incarico fino a fine stagione.