Mourinho lutto, è morto il padre dello Special One

Lutto per José mounrho: è morto all'eta' di 79 anni Felix Mourinho, padre dell'allenatore del Manchester United Jose' ed ex portiere. La notizia del decesso, avvenuto domenica, e' stata data in queste ore senza altri particolari dal Vitoria Setubal, il club di cui Felix Mourinho e' stato allenatore e poi direttore sportivo.



Mourinho, morto il padre Felix: una grande carriere al Vitoria Setubal



Col Vitoria Felix Mourinho ha vinto nel 1965 la Coppa di Portogallo battendo in finale il Benfica per 3-1. Ha vestito solo una volta la maglia della nazionale portoghese, nel 1972. Jose' Mourinho ha postato sul suo profilo Instagram una foto in bianco e nero di lui da ragazzo insieme al padre, senza alcun commento. I funerali di Felix Mourinho verranno celebrati domani a Setubal.



Mourinho, morto il padre felix. Il cordoglio dell'Inter



Tramite Twitter l'Inter ha inviato un messaggio di cordoglio al suo ex allenatore: "L'Inter e gli interisti sono vicini a José Mourinho in un momento di così grande dolore".