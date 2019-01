Mourinho opinionista tv per 67mila euro a match dopo l'addio al Manchester United

José Mourinho star in tv, l'ex mister del Triplete interista ha già un nuovo lavoro dopo l'esonero del Manchester United. Nessuna panchina per ora, lo Special One da quel punto di vista vivrà la stagione fuori dal campo aspettando la prossima estate e nel frattempo si gode la buonuscita da 16,5 milioni di euro che gli è arrivata dai Red Devils. Intanto farà l'opinionista tv. Bein Sports per assicurarsi i commenti di José Mourinho pagherà 60mila sterline a partita (circa 67mila euro).

Mourinho opinionista tv, esoerdio con Arabia Saudita-Qatar

L'esordio di Mou arriverà già in queste ore commentando Arabia Saudita-Qatar della Coppa d'Asia. Un riscaldamento in vista del supermatch di sabato quando Josè 'tornerà' in Premier League, raccontando e il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea in Premier League.

Premier League, Manchester United: Mourinho dovrà rispettare una clausola

Lo Special One però non parlerà della sua esperienza al Manchester United. Secondo 'The Times', ci sarebbe una clausola imposta dai Red Devils a Mourinho che gli impedirebbe di parlare e rendere noti i motivi che hanno portato al suo allontanamento, pena la perdita di buona parte dei soldi ricevuti con l'esonero.