Mourinho-Pogba, rottura totale. Manchester United in crisi. Rischio esonero

Mourinho-Pogba, rottura totale. Manchester United in crisi

La sconfitta con il Derby County in coppa di lega è passata in secondo piano quando Josè Mourinho ha confermato che Paul Pogba non sarà più il vicecapitano del Manchester United. L'attrito tra il portoghese e il centrocampista si arricchisce di un nuovo capitolo, che però, unito ai risultati deludenti della squadra, va tutto a sfavore del tecnico.

Manchester Utd, Mourinho: "Pogba, mai più con la fascia"

Sulla possibile lite tra Mourinho e Pogba, lo Special One ha smentito: “Non c’è niente di vero. L’unica verità è che ho preso la decisione che Paul non sarà più il secondo capitano. Ma nessuna ripercussione, nessun problema, la stessa persona che ha deciso che Paul non sarà più il secondo capitano è la stessa persona che gli ha dato questa nomina - me stesso. Sono il manager, io posso prendere queste decisioni, nessun problema, solo una decisione che non devo spiegare”.

Manchester United, Mourinho a rischio esonero per i bookmaker

Di certo Mourinho è finito nel mirino dei bookmaker. Il Manchester United dopo 6 giornate è settimo a 8 punti dal Liverpool (18 punti su 18 per i Reds di Klopp) e a 6 dal duo Chelsea-Manchester City (Sarri e Guardiola mostrano il miglior calcio della Premier League). I betting analyst d'oltremanica sono ormai certi - la quota è a 1,13 - che lo Special One lascerà i Red Devils prima di Paul Pogba (lo scenario inverso vale 5,50).

La conferma arriva anche nelle scommesse sul prossimo esonero in Premier League, dove Mourinho, come riporta Agipronews, è precipitato da 9,00 a 2,50, diventando l'indiziato numero uno. Ovviamente i traders hanno già il nome dell'eventuale sostituto: Zinedine Zidane rimane la prima scelta a 3,00, mentre per l'arrivo di Conte in panchina l'offerta arriva a 7,