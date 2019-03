Mourinho vicino al ritorno in serie A: Inter o... Juventus

Mourinho vicino al ritorno all'Inter dopo aver 'perso' il Real Madrid

José Mourinho tornerà in serie A? Tramontata l'ipotesi di sedere nuovamente sulla panchina del Real Madrid, affidata a Zinedine Zidane, per lo Special One si potrebbe profilare la possibilità di allenare in Italia. Destinazione Inter, squadra rimasta nel suo cuore dopo il ciclo che culminò con la vittoria leggendario Triplete.. Ne sono convinti i quotisti, che pagano il ritorno del portoghese in nerazzurro a 5,50 volte la posta.

Mourinho-Inter: Psg e nazionale portoghese le alternative

Solamente il PSG, dopo l'ennesimo fallimento in Champions League, fa meglio in quota: Mourinho al Parco dei Principi si gioca infatti a 5 volte la posta. Lo Special One potrebbe anche andare ad allenare il Portogallo, a 5,50, mentre si va in doppia cifra (a 12,00) per un'esperienza nel campionato cinese.

Mourinho alla Juventus? Pagato 15 contro 1

Il clamoroso passaggio di Mourinho alla Juventus, al posto di Allegri, è bancato a 15 (in queste ore radio-mercato dà Deschamps in pole position ma la situazione è in evoluzione) mentre il ritorno al Porto, con cui ha vinto la sua prima Champions, è offerto a 20,00, così come il ritorno al Chelsea.