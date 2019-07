MTV, Waka Waka di Skakira (Mondiali 2010) miglior tormentone estivo all time

MTV, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, presente in esclusiva sul canale 130 di Sky, da sempre punto di riferimento quando si tratta di trend musicali e nuove tendenze da esplorare, specchio dei gusti dei più giovani, ancora una volta ha messo al centro i suoi fan attraverso il mondo dei social dando voce a milioni di Follower super attivi sui social network del brand grazie a due iniziative: MTV Best Summer Song Ever e #MTVSummerHits.

Per MTV Best Summer Song Ever gli utenti della pagina del canale – grazie alle Instagram stories – hanno votato il migliore tormentone estivo di tutti i tempi.

Ad avere la meglio è stata la star Shakira con il brano “Waka Waka”, brano cult dei Mondiali di Calcio in Sudafrica del 2010. Per i più curiosi sul sito ufficiale di MTV Italia è disponibile la classifica completa che, nelle prime posizioni, vede artisti del calibro di THEGIORNALISTI, Calvin Harris, Coldplay, Davide Guetta, J Balvin e tanti altri ancora.

Dopo il grande successo dell’edizione 2018 torna anche #MTVSummerHits: alla fanbase del brand il compito di eleggere la canzone dell’estate 2019. Una classifica che va al di fuori della formula standard di una lista di video per approdare su Instagram. Da sempre MTV vuole coinvolgere il suo target, creando operazioni di audience engagement dove i ragazzi passano parte delle loro giornate: sui social e specialmente su Instagram. Per tutto il periodo estivo - dal 22 luglio al 20 settembre - sul profilo Instagram ufficiale @mtvitalia #MTVSummerHits farà sfidare uno-contro-uno i tormentoni di 20 artisti.

Inoltre, a partire da lunedì 22 luglio, andrà in onda l’appuntamento quotidiano con BEST SONG EVER: una rotazione dei video che si sfideranno per ottenere il titolo di migliore tormentone estivo di tutti i tempi.

La rotazione musicale BEST SUMMER SONG EVER su MTV Italia (canale Sky 130), andrà in onda da lunedì a venerdì alle 15.30 fino a fine luglio, mentre su MTV Music (canale Sky 704) per tutta l’estate andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 e nel weekend dalle 11.00 alle 13.00.