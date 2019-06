Muriel, addio Milan e Atalanta? Brutto infortunio in Copa America

La Copa America di Luis Muriel è finita. L'ex attaccante esterno della Fiorentina (6 mesi in prestito dal Siviglia) si è infortunato dopo 14' nel match vinto dalla sua Colombia per 2-0 sull'Argentina.

Muriel infortunio: crack ginocchio e probabile lesione del collaterale

Muriel ha riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, come ha confermato anche il presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun a Win Sports. Per Muriel circa due-tre mesi di stop. Una notizia che potrebbe cambiare le prospettive di mercato del giocatore. L'attaccante esterno piaceva molto all'Atalanta che farà il suo esordio in Champions League ed era stato proposto anche al nuovo Milan di Marco Giampaolo. Ora i due club potrebbero riflettere il da farsi. In particolare l'Atalanta stava trattando l'acquisto per 15 milioni. Senza dimenticare che la Fiorentina avrebbe la possibilità di riscattarlo sino a domani. Si vedrà. La notizia positiva per Muriel comunque è che a caldo si temeva la rottura del crociato con sei mesi di stop. Invece l'infortunio è brutto, ma meno grave.