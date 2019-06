Nadal distrugge Federer: Rafa vola in finale al Roland Garros

Rafael Nadal approda per la dodicesima volta in carriera in finale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne a Parigi.

Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, domina il rivale di una vita, lo svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 6-2 in due ore e 25 minuti. Gli scontri diretti tra i due ora sono 24-15 per Nadal su Roger (6-0 a Parigi).

Match equlibrato fino al terzo gioco del secondo set, quando Federer, sopra di un break, ha fallito la palla del 3-0, perdendo il servizio. Da quel punto in poi Nadal ha cambiato marcia e non ha sbagliato nulla. Federer è stato il più anziano semifinalista di un Major dopo 28 anni (Connors, US Open 1991) e torna a casa dal Roland Garros con un bilancio positivo: semifinale in un torneo dove lo svizzero mancava da due anni. Ora Federer si concentra su Wimbledon, vero obiettivo stagionale del Re, che a quasi 38 anni insegue il 21° Slam in carriera. La sensazione è che anche a Londra però non troverà un percorso facile: Nadal e Djokovic saranno più che agguerriti.