Nadal vince la Decima: distrugge Wawrinka e conquista il Roland Garros



Rafael Nadal vince il suo decimo Roland Garros. Il mancino di Mancor distrugge Stan Wawrinka 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) in una finale senza storia per il suo strapotere totale. Lo spagnolo conquista Parigi in 2 ore e 5 minuti lo svizzero e torna al secondo posto del ranking Atp a quasi 3 anni di distanza dall'ultima volta (ottobre 2014).

Nadal ha vinto il Roland Garros senza perdere nemmeno un set e concedendo solo 35 giochi (il record è di 32 fatto da Bjon Borg nel 1978). Una prova di forza incredibile, soprattutto in semifinale contro l'emergente Dominic Thiem (che lo aveva battuto a Roma e ai quarti aveva sconfitto in modo netto Djokovic) e all'ultimo atto contro un Wawrinka che aveva vinto 3 finale su 3 di Slam ed era uscito alla grande dal match contro Andy Murray nel turno precedente.

Nadal è il primo uomo ad andare in doppia cifra in un torneo dello Slam, il secondo tennista di sempre dopo Margaret Court Smith (11 Open d’Australia tra il 1960 e il 1973). Rafa ha vinto lo Slam numero 15, a meno tre da Roger Federer. Quest'anno lo spagnolo aveva già vinto i Master 1000 di Montecarlo-Madrid, oltre al 500 di Barcellona e alla finale agli Australian Open.