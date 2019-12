NAIKE RIVELLI NUDA ALLO SPECCHIO FOTOGRAFATA DA ORNELLA MUTI. Foto delle Vip

NAIKE RIVELLI NUDA ALLO SPECCHIO, FOTOGRAFATA DA ORNELLA MUTI

Naike Rivelli senza veli davanti allo specchio. La foto - con cui dà la buonanotte ai follower - è decisamente spettacolare e la fotografa d'eccezione è la mamma di Naike, nientemenoché Ornella Muti. La Rivelli è bellissima, completamente nuda giusto coperta da un paio di farfalline nei punti strategici.

TAYLOR MEGA: DOPO IL GOL IN BIKINI, LA KICKBOXING. PRESENTERA' 'THE NIGHT OF KICK AND PUNCH 10'

Taylor Mega sta vivendo un autunno 2019 d'oro. Regina del calendario di For Men Magazine, sempre protagonista sui social dove nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui mostrava le sue doti da bomber su un campo da calcetto (e i follower hanno apprezzato la... divisa in bikini) e ora ecco la notizia: presenterà The Night of Kick and Punch 10, il gala della Kickboxing in programma sabato 14 dicembre, al centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117 (linea verde della metropolitana, fermata Abbiategrasso). Il galà di kickboxing è organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. “Quando Angelo mi ha proposto di presentare The Night of Kick and Punch 10 ho accettato subito – spiega Taylor Mega – perché la kickboxing mi piace moltissimo. Mi alleno con Angelo da circa sei mesi ed ho scoperto che tirare pugni e calci mi aiuta a sfogare lo stress. Angelo è molto bravo a spiegare le tecniche ed io le ho imparate rapidamente. Da quando pratico la kickboxing mi sento più sicura di me stessa. Saper tirare pugni e calci mi rende anche più tranquilla: se dovessi incontrare un malintenzionato saprei come difendermi.”

ELISABETTA GREGORACI FOTO SUPER: IN SOTTOVESTE SUL BALCONE. E SOTTO LA GIACCA NIENTE...

Elisabetta Gregoraci ha postato alcune foto molto sensuali in sottoveste. "Buongiorno Napoli ☀️quanto sei bella", scrive con il Castel dell'Ovo sullo sfondo. La showgirl in queste settimane è al centro dei rumors legati al Festival di Sanremo 2020, dove secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, potrebbe essere sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus (tra i nomi anche quello di Diletta Leotta e Lorella Boccia).

Nei giorni precedenti l'attrice e presentatrice tv aveva pubblicato su Instagram una foto da Montecarlo con stivali neri, shorts bianchi e una giacca dalla scollatura che esalta il suo spettacolare decoltè. “You need to be strong”, il commento di Elisabetta Gregoraci allo scatto.

JUSTINE MATTERA SENZA REGGISENO: FOTO SENSUALISSIMA! Le foto delle Vip

Giacca aperta, niente reggiseno, sotto un elegante completo argentato ricoperto di glitter e... lo scatto da 110 e lode di Justine Mattera è servito. La soubrette è come sempre una delle regine di sensualità sui social network con foto capaci di scaldare l'atmosfera su Instagram. La showgirl americana nei giorni scorsi, a Pomeriggio 5 aveva raccontato di litigato con il marito per alcuni scatti senza slip pubblicati in passato: "Gli ho dato ragione, posso capire e per rispetto non ho più fatto foto senza veli...". Le mutandine però, in uno degli scatti incriminati, c'erano. Justine Mattera aveva spiegato: "Ce le avevo le mutande, ma sono state tolte con Photoshop.Il fotografo ha detto che senza la linea dello slip la foto era più bella".

Anna Tatangelo topless per mostrare i tatuaggi

Anna Tatangelo mostra i tatuaggi ai suo fans. La cantante posta una foto senza reggiseno, di spalle, mentre è stesa sul letto, vestita solo con i jeans. "Per me i tatuaggi segnano i momenti importanti della vita: 'Lavora per una causa non per un applauso/Vivi la vita per esprimere e non per impressionare/Sforzati di far sentire la tua assenza e non la tua presenza'", scrive Anna Tatangelo nel post su Instagram riportando la traduzione della frase in inglese che ha sul costato. Mentre sull'altro lato si scorge un musetto di leopardo.

Emily Ratajkowski nuda alle Maldive: 3 foto!

Emily Ratajkowski fa un dribbling degno del miglior Leo Messi. In questo caso la 'magia' viene fatta per aggirare la censura social. La modella americana infatti ha pubblicato su Instagram tre foto completamente nuda alle Maldive. L'immagine punta sui contrasti di luce e permette di intravedere la sagoma del corpo della modella. Risultato: oltre un milione di like nel giro di un giorno.

Emily Ratajkowski: "Questo è il mio... lato B"

Può bastare? Neanche per sogno. In precedenza la bella Emily Ratajkowski aveva pubblicato un post non meno interessante: "This is my butt" aveva scritto. "Questo è il mio... lato B". Oltre due milioni di like di approvazione dei follower.

