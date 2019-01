Nainggolan ai ferri corti con l'Inter, a quota 6 l'addio entro il 31 gennaio

Radja Nainggolan, calciatore belga, centrocampista dell'Inter, si è lasciato sfuggire il desiderio di voler tornare alla Roma, visto che a Milano sta "facendo un macello". Per questo motivo il giocatore potrebbe essere vicino alla cessione. Sino ad ora la stagione di Radja è stata decisamente sottotono in casa nerazzurra: tre infortuni, poche partite giocate e riflettori puntati prima per il caso della passione per i casinò e le grosse perdite, poi per il ritardo ad Appiano dopo il pareggio col Chievo che ha portato l’Inter a “squalificarlo” per la partita contro il Napoli. Ma per i bookie, il Ninja non cambierà squadra entro il 31 gennaio 2019, a quota 1,05. Si gioca, invece, a 6,00 il passaggio di Nainggolan ad un'altra squadra entro la fine della sessione invernale di calciomercato.