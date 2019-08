Nainggolan: "Cagliari scelta di cuore. Inter? Non mi sono sentito cacciato"

Nainggolan al Cagliari. "Inter? Non mi sono sentito cacciato"

"Sono molto felice di tornare a Cagliari. Se voglio dire qualcosa ai tifosi dell'Inter? Ho cercato di fare parlare il campo. Non mi sono sentito cacciato". Sono le parole di Radja Nainggolan intercettato dai microfoni di Sky Sport all'aeroporto di Malpensa dove è partito in direzione di Cagliari.

Nainggolan al Cagliari. "Scelta di cuore"

"Torno in Sardegna per fare bene. Ho scelto il cuore, avevo tante offerte: voglio portare in alto la squadra nell'anno del centenario", conclude il giocatore belga.