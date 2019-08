Nainggolan torna al Cagliari: addio Inter. I dettagli del colpo di mercato

Radja Nainggolan è pronto a tornare al Cagliari: il centrocampista belga ha scelto la squadra sarda che lo prendera' in prestito con l'ingaggio che verra' pagato per due terzi dall'Inter e per un terzo proprio dalla squadra di Giulini (con risparmio di circa 3 milioni per il club nerazzurro che ha un contratto con l'ex stella della Roma sino al 2022).

Superata la concorrenza di Sampdoria e Fiorentina che stavano cercando di convincere il Ninja ad accettare il trasferimento, ma la volontà del calciatore lo ha portato a un romantico ritorno nel club che lo ha lanciato in serie A. "Per Nainggolan sarebbe la cosa più bella del mondo tornare da noi", ha detto nella serata di giovedì il presidente del Cagliari, Giulini, uscendo dalla sede dell'Inter. Il club sardo è dunque pronto a mettere a segno un altro grande colpo di questo mercato estivo a centrocampo dopo aver preso Rog dal Napoli.