Napoli, addio Icardi. Accelerazione per Llorente

Conteso e corteggiato da Napoli e Inter, Fernando Llorente sembra destinato alla corte di Carlo Ancelotti. A quanto apprende l'Adnkronos l'ex attaccante del Tottenham è pronto a firmare per la società partenopea. Per El Rey León, insomma, è praticamente fatta, mancherebbero solo i dettagli per chiudere l'affaire e portare sotto il Vesuvio un altro bomber da affiancare a Arkadiusz Milik.

Per l'ufficializzazione bisognerà attendere oggi, al massimo domani. La pista Icardi, invece, sembra ormai tramontata, per la volontà del giocatore, oltre che della moglie-agente, Wanda Nara. Maurito, raccontano, non avrebbe dato il suo ok all'offerta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Si attende il debutto di Hirving Lozano, il nazionale messicano acquistato da ADL per 50 milioni di euro, in 3 rate: 42 sono andati al Psv Eindhoven e il resto al Pachuca, club messicano di provenienza del centravanti.

NAPOLI, INSIGNE: 'LOZANO HA TANTA QUALITA''

"Ha tanta qualità, è da poco con noi ma si vede che ha qualcosa. Speriamo possa subito darci una mano. E' un ragazzo molto sorridente e questa è una cosa molto positiva". Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ai microfoni della radio del club azzurro, si esprime così sul nuovo acquisto Hirving Lozano.

NAPOLI, INSIGNE: 'SCUDETTO? SE SEGUIAMO ANCELOTTI POSSIAMO FARCELA'

"Ce l'ha sempre detto dal primo giorno del ritiro, quest'anno abbiamo qualcosa per arrivare fino in fondo. Se lo dice vuol dire che ha visto qualcosa in noi che gli ha fatto scattare la scintilla. Se lo seguiamo possiamo fare qualcosa di importante". Lo dice il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ai microfoni della radio del club azzurro, in merito alle possibilità di tornare a vincere lo scudetto che manca dal 1990.

NAPOLI, INSIGNE: 'STRANA SENSAZIONE SARRI SU PANCHINA JUVENTUS'

"Sarà una strana sensazione, ma non dobbiamo più pensarci. Pensiamo solo a fare una grande prestazione per uscire dallo Stadium con un risultato positivo". Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si esprime così sul big match di dopodomani contro la Juventus, allenata da quest'anno dall'ex tecnico degli azzurri, Maurizio Sarri. "Viviamo la settimana come tutte le altre, siamo sereni ma sappiamo che è una partita sentita. Cerchiamo di prepararla nel miglior modo possibile per un ottimo risultato", aggiunge Insigne.