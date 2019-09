Napoli, Ancelotti: "Indignato per condizioni degli spogliatoi del San Paolo"

"Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole". E' quanto si legge in un comunicato firmato dall'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e diffuso nella serata di ieri dalla Ssc Napoli, in merito ai lavori che stanno interessando gli spogliatoi dell'impianto di Fuorigrotta nell'ambito degli interventi di ristrutturazione per le Universiadi. Il Napoli sarà impegnato al San Paolo sabato alle 18 contro la Sampdoria e martedì alle 21 in Champions League contro i campioni in carica del Liverpool.

"Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite - si legge nel comunicato - per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso. In due mesi si può costruire una casa, non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool?". Ancelotti si dice "indignato per la scorrettezza e l'inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi? Vedo un disprezzo e un non attaccamento alla squadra della città. Sono costernato", conclude l'allenatore del Napoli.

Napoli, video dagli spogliatoi del San Paolo: "Ecco com'è ridotto"