Napoli, Ancelotti: "James Rodriguez grandi qualità". Apre a Icardi e...

Napoli, Ancelotti: "James Rodriguez grandi qualità"

"James Rodriguez è un giocatore che conosco molto bene e che mette grande qualità. Purtroppo non è ancora un giocatore del Napoli e se oggi un tecnico di un'altra squadra parlasse di un giocatore del Napoli non sarei contento". Lo dice il tecnico Carlo Ancelotti soffermandosi sul giocatore colombiano del Real Madrid, uno degli obiettivi degli azzurri in questo mercato estivo.

Napoli, Ancelotti: "Icardi ottimo giocatore, apprezzato da tutti"

Dal ritiro della squadra a Dimaro, Ancelotti parla anche dell'ipotesi Icard al Napolii: "E' un ottimo giocatore apprezzato da tutti e per il Napoli è già positivo che giocatori così importanti vengano accostati a noi. Avete fatto tanti nomi -dice rivolgendosi ai giornalisti-, non quello di Cristiano Ronaldo perché non è sul mercato come Icardi". "C'è apprezzamento per il giocatore -conclude riferendosi al bomber dell'Inter- ma niente di più".

ANCELOTTI, 'NESSUNO SI ASPETTAVA SARRI ALLA JUVENTUS'

"Nessuno si aspettava Sarri alla Juve, è andato in una grande squadra e la Juve ha preso un grande allenatore. Posso capire il dispiacere dei tifosi del Napoli, ma questo è il professionismo". Lo dice il tecnico Carlo Ancelotti parlando dell'ex allenatore degli azzurri, oggi sulla panchina della Juventus, in conferenza dal ritiro del Napoli a Dimaro. "Sarri alla Juventus e Conte all'Inter li vedo bene. Sono contento che Conte sia tornato in Italia e, fermo restando che la Juventus sarà sicuramente la squadra da battere anche il prossimo anno, il fatto che l'Inter abbia l'idea di migliorarsi rende più competitivo e avvincente il prossimo campionato e questo sarà un problema in più. L'Inter vuole investire e sarà una squadra molto più competitiva", aggiunge Ancelotti.

NAPOLI, ANCELOTTI, 'INSIGNE? MI ASPETTO COMPORTAMENTO DA CAPITANO'

"Insigne ha fatto bene all'inizio, poi è un po' crollato e poi ha fatto bene nel finale della scorsa stagione, anche in Nazionale. Lui è il nostro capitano e da lui mi aspetto un comportamento e un atteggiamento da capitano, punto". Lo dice il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa dal ritiro della squadra a Dimaro.

ANCELOTTI, 'SARA' NAPOLI MIGLIORE, OBIETTIVO E' VINCERE QUALCOSA'

"Sarà un Napoli migliore rispetto allo scorso anno, con meno incognite e un gioco già collaudato. Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Sarà un Napoli da scudetto? L'ambizione deve essere quella di cercare di vincere e raggiungere gli obiettivi, dobbiamo alzare l'asticella e quindi riuscire a vincere qualcosa". Lo dice il tecnico Carlo Ancelotti dal ritiro degli azzurri a Dimaro.

NAPOLI, ANCELOTTI: "MANOLAS-KOULIBALY COPPIA FORMBIDABILE"

"L'obiettivo -spiega Ancelotti- è migliorare la qualità della rosa, ci sono tante possibilità che stiamo valutando e l'unica cosa certa è che non ho dato l'ok per la cessione di alcun giocatore. Vogliamo tenere tutti i migliori, poi se ci sarà la volontà di cambiare aria da parte di qualcuno ci sarà il momento per valutare. Ma la volontà del club è migliorare la squadra e la miglioreremo, da qui al 31 agosto c'è tempo. Non staremo con le mani in mano, il Napoli non è con l'acqua alla gola e la rosa è già competitiva". "Un centravanti d'area? Abbiamo Mertens e Milik che hanno fatto bene. Non mi focalizzerei su un profilo d'area di rigore, ma uno che migliori la qualità della rosa", risponde Ancelotti, che non si sbilancia nemmeno sui rumors che accostano Lozano al Napoli: "E' anche lui un profilo molto interessante, ma è del Psv e non mi va di parlarne". Poi, sul futuro di Verdi: "Al momento è del Napoli, si è presentato bene in ritiro". E sull'arrivo di Manolas dalla Roma aggiunge: "Arriva uno dei giocatori migliori sul mercato in quella posizione: con Koulibaly sarà una coppia formidabile che ci permetterà di essere più aggressivi e offensivi con una linea più alta e tenere anche l'uno contro uno".

NAPOLI, ANCELOTTI: "OBIETTIVO UN SAN PAOLO PIENO"

Parlando della stagione alle porte, Ancelotti osserva che "il Napoli è una delle poche società che non ha cambiato e ci saranno sicuramente meno novità". "Sarà un Napoli in linea con l'anno scorso ma certamente vogliamo far meglio, perché a mio parere non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Un po' di rammarico per la seconda parte di stagione è rimasto, ma ho avuto sensazioni positive soprattutto nel finale e ottime sensazioni nella partita con l'Inter: vogliamo ripartire da lì, consolidando quello che abbiamo fatto non sempre con grande continuità". Poi, sull'ambiente che circonda la squadra: "Ho percepito entusiasmo, ora dobbiamo metterci del nostro giocando con qualità e passione. L'obiettivo di un San Paolo pieno è un nostro grande stimolo e sarebbe un aiuto per la stagione".