Napoli-Atalanta 1-2: Coppa Italia amara per Sarri. "Secondo tempo male e..."

L'Atalanta vince a Napoli 2-1 e conquista la semifinale di Coppa Italia. Incontrera' a fine gennaio la vincente di Juve-Toro in programma domani. I bergamaschi in vantaggio di due gol con Castagne e Paup Gomez. Mertens ha inutilmente accorciato le distanze all'84* minuto.

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo siamo stati distratti e abbiamo giocato male. Questo non me lo spiego e mi preoccupa anche un po' sinceramente. Due sono le cose: o non riusciamo ad esprimerci su livelli mentali elevatissimi per più di una partita oppure diamo più importanza a qualche competizione rispetto alle altre", ha detto a fine match il tecnico del Napoli Maurizio Sarri.

Napoli, Sarri: "Match dopo festività? Momento ad alto rischio"

E aggiunge: "Credo che avere intorno delle persone in festa quando tu invece devi lavorare e giocare ogni tre giorni non sia una cosa positiva per i calciatori. Non abbiamo sbagliato la partita dal punto di vista mentale, ma è stata la reazione alla prima avversità che non mi è piaciuta e siamo quasi crollati. Ripeto: le festività sono comunque un momento ad alto rischio, al quale però dobbiamo abituarci. Sono convinto che qui in Italia ci voglia una svolta regolamentare: all'estero c'è già la quarta sostituzione quando le partite vanno ai supplementari, noi dovremo fare lo stesso e anzi arrivare anche alla quinta sostituzione. Solo così potremmo vedere i giocatori forti anche in settimana ed evitare che si risparmino per le altre competizioni"