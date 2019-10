Napoli-Atalanta 2-2, De Laurentiis furioso attacca Nicchi e Rizzoli

"Qui non c'e' il dubbio sul rigore, io credo che Rizzoli e Nicchi non svolgano al meglio il proprio lavoro, devono metterci la faccia. Ce la stanno gia' mettendo? Io faccio cinema, vuol dire che lo stanno facendo male". Aurelio De Laurentiis si sfoga dopo l'episodio tra Kjaer e Llorente in un finale di grande tensione nel pareggio per 2-2 in Napoli-Atalanta. "Io, con gli altri 19 presidenti della Serie A, finanzio il campionato e sostengo economicamente anche gli arbitri. Ho diritto di essere ascoltato perche' questa loro intoccabilita', come se fossero degli dei greci, ha veramente stancato - ha spiegato il presidente del Napoli ai microfoni di Sky Sport - A velocita' normale e' rigore tutta la vita, ma a tutti va data la possibilita' di rivedere al Var quanto successo per rispetto. E' inutile dare otto minuti di recupero per discussioni e spintoni, poi che cafonata e' cacciare un signore come Ancelotti, abituato ad altri campionati? Basta, ci siamo stancati. Senza di noi andrebbero a pelare le patate". "Siamo il piu' grande movimento politico italiano con 40 milioni di persone, se ci mettessimo insieme potremmo davvero rivoltare questo calcio malato che da trent'anni non riesce a risollevarsi", ha proseguito De Laurentiis nel suo sfogo post-partita. Infine un commento sul calcio giocato: "L'Atalanta e' una grande squadra e Gasperini non lo conosco ora, prima di rinnovare con Mazzarri gli avevo fatto firmare un contratto. Ce l'ho ancora nel mio ufficio", ha concluso De Laurentiis.

NAPOLI-ATALANTA 2-2, GOMEZ "RIGORE? C'E' GOMITATA DI LLORENTE SU KJAER"

"Il Var continuava a guardare l'episodio e creava delle polemiche. Kjaer cerca la palla e Llorente da' una gomitata, per me non c'e' nulla. Noi in panchina temevamo il fuorigioco di Ilicic". Questo il commento di Alejandro Gomez sull'episodio tra Kjaer e Llorente nel pareggio tra Napoli e Atalanta per 2-2. "Non e' mai facile giocare qui e segnare due volte - ha proseguito il giocatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - Abbiamo fatto una grandissima partita e, nonostante errori individuali, abbiamo tenuto molto bene. Seguiamo la strada del campionato scorso, pensiamo partita per partita. Ci godiamo questo momento cercando di vincere dappertutto, dopo marzo vedremo dove saremo".

NAPOLI-ATALANTA 2-2 TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan (11' pt Zielinski), Fabian Ruiz, Insigne; Milik (37' st Llorente), Lozano (14' st Mertens). A disposizione: Ospina, Karnezis, Mario Rui, Elmas, Younes, Tonelli, Gaetano. All.: Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti (19' st Kjaer), Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (25' st Castagne); Gomez (29' st Muriel), Ilicic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Masiello, Arana, Malinovskyi, Ibañez, Barrow. All.: Gasperini.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 16' pt Maksimovic (N), 41' pt Freuler (A), 26' st Milik (N)

NOTE -

Espulso Ancelotti (A) per proteste al 45' st. Ammoniti: Maksimovic, Di Lorenzo, Insigne (N); Toloi, De Roon, Pasalic (A). Recupero: 2' e 8'.