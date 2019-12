Napoli crisi nera, Ancelotti ha deciso: manda i giocatori in ritiro

Il Napoli si e' ritrovato al Training center dopo la sconfitta rimediata domenica sera in casa contro il Bologna. Ha lavorato in campo solo il gruppo di giocatori che non ha preso parte alla partita contro i felsinei. Come da programma la squadra riprendera' gli allenamenti martedì pomeriggio. Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarra' in ritiro a partire da mercoledi' per prepapare il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18).

NAPOLI KO CON IL BOLOGNA. E' CRISI. ANCELOTTI"NON SONO UNICO RESPONSABILE, SERVE CONFRONTO"

"Sento la fiducia della squadra e della societa'. Se i giocatori mi aiuteranno, troveremo la soluzione insieme, altrimenti faro' da solo. Non voglio prendermi tutte le responsabilita' perche' non sono l'unico responsabile, anche i giocatori devono assumersi le proprie e devono scendere in campo con piu' chiarezza". Queste le dichiarazioni di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna per 2-1.

La vittoria per la formazione partenopea manca da sei giornate in campionato: "La squadra non riesce a mantenere il livello di continuita' che ha in Europa - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport - Ora serve un confronto per uscire da questo momento di difficolta' che sta diventando troppo lungo e che sembrava chiuso dopo il pareggio di Liverpool". Non basta un gol di Llorente al Napoli per conquistare punti contro il Bologna: "Si e' persa linearita' del gioco e siamo meno fluidi - ha spiegato Ancelotti - La costruzione del gioco e' arruffata e dobbiamo migliorare su alcuni aspetti persi in questo periodo Stiamo vivendo un problema di discontinuita' e dobbiamo trovare un assetto piu' compatto perche' quest'anno le rotazioni stanno funzionando di meno rispetto allo scorso anno. Siamo tutti uniti e stiamo soffrendo per risolvere questo momento delicato", ha concluso il tecnico azzurro.