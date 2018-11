Napoli, De Laurentiis: "Con il fatturato della Juventus vincevo 10 scudetti"

Napoli, De Laurentiis: "Con il fatturato della Juventus 10 scudetti li avrei vinti anche io"

"C'e' grande intereesse intorno a noi, siamo la 19esima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso, forse non riusciremo a battere la Juventus, ma se avessi il loro fatturato forse li avrei vinti io 10 scudetti, non lo so, ma ci siamo comunque andati spesso vicini". Cosi' il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine di un convegno a Napoli.

Napoli, De Laurentiis: "Stadio? Ci metterei 18 mesi per un nuovo stadio. Ma questo è il teatro di Maradona"

"Ho scoperto che il Paris Saint Germain paga un milione di euro all'anno di affitto per il Parco dei Principi e con 47mila posti fatturano 100 milioni l'anno. Noi non andiamo oltre i 17-18 perché non possiamo fare altre attività all'interno, il Comune non ha mai fatto niente per il San Paolo". Ma non si andrà a costruire altrove: "Ci metterei due secondi a comprare un nuovo terreno, 18 mesi per un nuovo stadio. Ma questo è il teatro di Maradona, l'unica parte importante della storia di Napoli, di un passato che non voglio dimenticare".

Napoli, De Laurentiis: "Comperò una squadra"

Il presidente partenopeo fa sapere che arriveranno rinforzi a gennaio: "Ma non vi dico dove". Dopo Napoli e Bari, in arrivo anche il tris di proprietà calcistiche per Aurelio De Laurentiis: "Comprerò una squadra, stiamo lavorandoci".