Napoli, De Laurentiis: "James Rodriguez lo vuole Ancelotti. Prendiamo lui o Lozano"

Napoli, AdL: "James Rodriguez costa molto, possiamo fare un sacrificio. O lui o Lozano" - ''Noi abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e di mettere a punto un attaccante. James Rodriguez risponde ad un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti, non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco però Ancelotti lo conosce e sa quanto può essergli utile. Io non faccio una piega, anche se è costosissimo andiamo avanti". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si esprime così sull'obiettivo di mercato, James Rodriguez. "Questa è sicuramente una soluzione, se non dovesse andare in porto questa soluzione che stiamo elaborando con l'agente ed amico Jorge Mendes, si passerà con Mino Raiola alla possibilità di avere Lozano - aggiunge il numero uno del club partenopeo ami microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli -. Sento sempre dire 'Li prendiamo tutti e due', ma non esageriamo. Non posso prendere due così per non farli giocare, anche perché abbiamo i nostri da tutelare. Abbiamo Milik che è straordinario, abbiamo Mertens che è straordinario, abbiamo Younes che è straordinario. Ho sempre detto che prima di tutto dobbiamo vendere e poi comprare, ora siamo solo in una fase di studio del mercato".

Napoli, De Laurentiis: 'Manolas? Sì ma non a quelle cifre'

Il presidente del Napoli, De Laurentiis conferma l'interesse per il difensore della Roma, Kostas Manolas ma non pagando la clausola: ''Ci stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a proseguire con il Napoli, dato che non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia. Per Manolas ci sono due scogli da superare: capire l'aspetto caratteriale che mi pare riscontri qualche problema, Giuntoli dovrà capire se è compatibile con il nostro spogliatoio perché non possiamo avere problemi. Il secondo nodo è legato alla Roma, bisogna capire che idee avrà la Roma. Dobbiamo capire a che prezzo acquisirlo, perché parliamo di un calciatore che inizia ad avere la sua età e che diventa un vuoto a perdere perché poi non lo puoi rivendere. Ci sto ad investire del denaro, ma la clausola deve essere abbassata perché se si abbina allo stipendio altissimo del calciatore è chiaro che siamo troppo alti. Con tutto il rispetto che ho di Manolas, con una logica legata alla sua età, lo valuto una cifra molto più bassa".